Деян Ловрен: «Салах всегда может позвонить мне, наша большая дружба только начинается»

Бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал об отношениях с экс-партнерами по команде, в частности, с форвардом Мохамедом Салахом. Ранее хорват подписал контракт с «Зенитом».

— Видел прощальные обращения от партнеров по команде, — цитирует пресс-служба «Ливерпуля» Ловрена. — Не хотел показывать слишком много эмоций, потому что я уже плакал перед последним матчем за «Ливерпуль». Все ребята видели мои эмоции. Особенно жаль, что покидаю своего хорошего друга, Мохамеда Салаха. Общение с ним было особенным, но это лишь начало большой дружбы, несмотря на то, что мы теперь будем далеко друг от друга. Мохамед знает, что всегда может мне позвонить по любому поводу, я всегда готов ответить. Да и не только Мохамед, все люди из клуба — тренерский штаб, медицинский персонал. Мы все — как большая семья, поэтому «Ливерпуль» так успешен. Мы заботимся друг о друге. Я хочу пожелать парням удачи и пожелать им оставаться здоровыми. Мы всегда будем на связи.

— Не думаете, что ваша дружба с Салахом была символом раздевалки и показывала силу футбола? У вас разное прошлое, вы из разных мест, играете на разных позициях, но при этом стали очень близки.

— Да, сто процентов. Люди видят, что важно в футболе — дружба внутри и вне раздевалки. Дело не в том, чтобы просто быть одноклубниками и играть в футбол. Слово «одноклубники» для меня много значит — это мои друзья, я всегда должен прикрывать их спину, они всегда готовы сделать для меня то же самое, мы ведь в одной лодке. Люди понимают, что такое дружба, особенно для меня и Мохамеда. Я вижу много положительных комментариев. Может, через пару лет мы будем гордиться этим все вместе.