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Дэвид Бекхэм вынудил рассказать свою супругу Викторию, что она ездила в школу на Rolls-Royce

Алина Савинова
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Дэвид и Виктория Бекхэм.
Фото Global Look Press

Виктория Бекхэм, британская певица и супруга бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма, в документальном фильме о муже на Netflix рассказала об их происхождении.

«Мы оба выросли в семьях, которые очень много трудились. Мы из рабочего класса», — сказала Виктория.

Бекхэм, услышав это, выглянул из соседней комнаты и заявил: «Будь честной!» Когда Виктория ответила, что говорит честно, экс-футболист спросил ее: «На какой машине папа возил тебя в школу?» Далее между супругами завязался следующий диалог:

Виктория: «Мой папа занимался...»

Дэвид: «Нет. Один ответ».

В.: «Мой папа...»

Д.: «Что это была за машина?»

В.: «Это непростой ответ».

Д.: «На какой машине папа возил тебя в школу?»

В.: «Смотря о чем речь».

Д: «Нет. Нет, нет, нет».

В.: «Окей. В 80-х у моего папы был Rolls-Royce».

«Спасибо», — сказал Бекхэм и скрылся за дверью.

Виктория и Дэвид поженились 4 июля 1999 года. У пары четверо детей.

Будучи футболистом, Бекхэм выступал за такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «ПСЖ» и другие. Вместе с «красными дьяволами» он стал шестикратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка Англии, двукратным обладателем Суперкубка Англии, а также победителем Лиги чемпионов. За сборную Англии футболист провел 115 матчей, в которых отметился 17 голами. Бекхэм завершил карьеру футболиста в 2013 году в возрасте 38 лет.

Дэвид Бекхэм
Футбол
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Форвард «Манчестер Сити» Холанн: «Люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда забиваю»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Челси 7 2 2 3 7-6 8
12
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
13
 Фулхэм 7 2 2 3 5-12 8
14
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
15
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 7 1 1 5 6-14 4
18
 Бернли 7 1 1 5 6-16 4
19
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
Результаты / календарь
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7.10 14:30
Лутон Таун – Тоттенхэм
 - : -
7.10 17:00
Бернли – Челси
 - : -
7.10 17:00
Эвертон – Борнмут
 - : -
7.10 17:00
Фулхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 - : -
8.10 16:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
8.10 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
8.10 16:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
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8.10 18:30
Арсенал – Ман. Сити
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 7 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 5 1 1
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