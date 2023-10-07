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Сегодня, 22:40

Бекхэм: «Я считаю тен Хага хорошим тренером, просто у него сейчас трудное время»

Виктория Кравченко
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Дэвид Бекхэм.
Фото USA Today Sports

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал, что думает о главном тренере манкунианцев Эрике тен Хаге. Он назвал его отличным специалистом и отметил, что сейчас у него непростое время.

«Мы все хотим, чтобы шум ушел от этого клуба куда подальше, чтобы владельцы наконец приняли решение. Мы нуждаемся в этом. Ради клуба, ради болельщиков, игроков и тренера. Мы один из величайших клубов в мире, и мы хотим стабильности. Я знаю людей, которые вернут «Манчестер Юнайтед» на вершину», — цитирует Бекхэма Sky Sports.

Сегодня, 7 октября, «Манчестер Юнайтед» в добавленное время вырвал победу у «Брентфорда» в домашнем матче — 3:2.

После этой игры команда Эрика тен Хага занимает 9-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков. «Брентфорд» с 7 очками располагается на 14-й позиции.

Дэвид Бекхэм
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Неделя

«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Ноттингем Форест»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
15
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
16
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
7.10 14:30
Лутон Таун – Тоттенхэм
 0 : 1
7.10 17:00
Бернли – Челси
 1 : 4
7.10 17:00
Эвертон – Борнмут
 3 : 0
7.10 17:00
Фулхэм – Шеффилд Юн.
 3 : 1
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 2 : 1
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 0 : 0
8.10 16:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
8.10 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
8.10 16:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
8.10 18:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 5
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 7 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 5 1 1
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