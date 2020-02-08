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Дэнни Роуз: «После прихода Моуринью в «Тоттенхэм» я понял, что не буду играть»

11:35
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Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, арендованный «Ньюкаслом» до конца сезона, рассказал о причинах ухода из клуба.

— Я чувствую, что у меня не было такого шанса, как у всех защитников, — цитирует Роуза BBC . - Я действительно хотел играть за клуб.

Через месяц после прихода Жозе Моуринью я понял, что не буду играть. Трудно было тренироваться, зная, что я не выйду на поле.

Но я выражаю полное уважение к Жозе и тому, что он делает в клубе. Он взял на клуб с 12 очками отставанием от «Челси», а теперь всего 4 очка.

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