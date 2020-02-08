Дэнни Роуз: «После прихода Моуринью в «Тоттенхэм» я понял, что не буду играть»

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, арендованный «Ньюкаслом» до конца сезона, рассказал о причинах ухода из клуба.

— Я чувствую, что у меня не было такого шанса, как у всех защитников, — цитирует Роуза BBC . - Я действительно хотел играть за клуб.

Через месяц после прихода Жозе Моуринью я понял, что не буду играть. Трудно было тренироваться, зная, что я не выйду на поле.