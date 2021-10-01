Деле Алли признался, что ему было тяжело пережить неудачную игру с «Арсеналом»
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли рассказал о своих эмоциях после замены в матче 6-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:1). «Шпоры» пропустили три гола в первые 45 минут.
«Будем продолжать и бороться. Пытаемся построить что-то важное. Уверен, вы понимаете, как мы себя чувствовали в матче с «Арсеналом». Было сложно принять то поражение.
Замена в перерыве привела к нескольким бессонным ночам. Мы знаем, что нужно продолжать работать. Нужно верить в то, что мы делаем», — цитирует Алли talkSPORT.
«Тоттенхэм» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 9 очков.
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