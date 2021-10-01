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Тухель заявил о психологической усталости у футболистов «Челси»

19:31
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил о том, что футболисты команды испытывают психологическую усталость.

«Похоже, что у нас на плечах определенный груз, наверное, это психологическая усталость, или это идет от наших собственных ожиданий. Несколько лет назад мне сказали, что если футболисты попали в такую ситуацию, то можно угрожать им или пытаться успокоить их, но в 99 процентах случаев лучше их успокоить. Я никогда не забуду этот совет. Сейчас нужно всех успокоить, верить в то, что мы делаем. Клубу нужна поддержка, футболисты тоже должны поддерживать друг друга, тогда мы найдем выход из ситуации», — сказал в эфире Sky Sports Тухель.

«Челси» проиграл два последних матча, «синие» уступили «Манчестер Сити» (0:1) в 6-м туре АПЛ и «Ювентусу» (0:1) в игре 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

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Иван Торопцев все материалы автора

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