Тухель заявил о психологической усталости у футболистов «Челси»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил о том, что футболисты команды испытывают психологическую усталость.
«Похоже, что у нас на плечах определенный груз, наверное, это психологическая усталость, или это идет от наших собственных ожиданий. Несколько лет назад мне сказали, что если футболисты попали в такую ситуацию, то можно угрожать им или пытаться успокоить их, но в 99 процентах случаев лучше их успокоить. Я никогда не забуду этот совет. Сейчас нужно всех успокоить, верить в то, что мы делаем. Клубу нужна поддержка, футболисты тоже должны поддерживать друг друга, тогда мы найдем выход из ситуации», — сказал в эфире Sky Sports Тухель.
«Челси» проиграл два последних матча, «синие» уступили «Манчестер Сити» (0:1) в 6-м туре АПЛ и «Ювентусу» (0:1) в игре 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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