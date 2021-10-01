Тухель заявил о психологической усталости у футболистов «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил о том, что футболисты команды испытывают психологическую усталость.

«Похоже, что у нас на плечах определенный груз, наверное, это психологическая усталость, или это идет от наших собственных ожиданий. Несколько лет назад мне сказали, что если футболисты попали в такую ситуацию, то можно угрожать им или пытаться успокоить их, но в 99 процентах случаев лучше их успокоить. Я никогда не забуду этот совет. Сейчас нужно всех успокоить, верить в то, что мы делаем. Клубу нужна поддержка, футболисты тоже должны поддерживать друг друга, тогда мы найдем выход из ситуации», — сказал в эфире Sky Sports Тухель.

«Челси» проиграл два последних матча, «синие» уступили «Манчестер Сити» (0:1) в 6-м туре АПЛ и «Ювентусу» (0:1) в игре 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.