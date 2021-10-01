Клопп поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 7-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
«Это будет большой матч. «Манчестер Сити» — невероятная команда. Да, «Сити» проиграл «ПСЖ», но я видел матч, команда Гвардиолы играла в отличный футбол. «Манчестер Сити» не воспользовался 3-4 моментами у чужих ворот, а «ПСЖ» воспользовался и забил. Несмотря на это, «Сити» доминировал, а это о многом говорит, учитывая, кто выступает за «ПСЖ». Нам нужно сыграть надлежащим образом, чтобы получить хоть какой-то шанс. Впрочем, матч будет на «Энфилде», так что может произойти, что угодно, с нетерпением жду игры», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» пройдет 3 октября, начало — в 18.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/445434-jurgen-klopp-manchester-city-press-conference
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю