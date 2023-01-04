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Сегодня, 08:21

Де Хеа: «В «МЮ» все жаждут побед»

Де Хеа прокомментировал победу «МЮ» над «Борнмутом»
Виктория Кравченко
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Голкипер «МЮ» Давид де Хеа прокомментировал победу над «Борнмутом» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Мы отлично сыграли, забили мяч со штрафного, а в начале второго тайма контролировали игру. Правда, после второго мяча у них был опасные атаки, но мне удалось спасти команду в самых неприятных ситуациях. Мы получили три очка, в раздевалке такое чувство, что все жаждут побед», — цитирует вратаря BBC Sport.

«МЮ» одержал четвертую победу подряд и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 35 очков.

Давид Де Хеа
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Главный тренер «Ньюкасла» остался доволен игрой команды против «Арсенала»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 17 9 3 5 33-25 30
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 16 7 4 5 20-18 25
11
 Кр. Пэлас 16 6 4 6 17-21 22
12
 Астон Вилла 17 6 3 8 19-25 21
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 16 4 4 8 23-29 16
15
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
16
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 12-34 14
18
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
19
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
20
 Саутгемптон 17 3 3 11 15-32 12
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31 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.01 20:30
Брентфорд – Ливерпуль
 3 : 1
3.01 22:45
Арсенал – Ньюкасл
 0 : 0
3.01 22:45
Эвертон – Брайтон
 1 : 4
3.01 22:45
Лестер – Фулхэм
 0 : 1
3.01 23:00
МЮ – Борнмут
 3 : 0
4.01 22:30
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
4.01 22:45
Лидс – Вест Хэм
 - : -
4.01 23:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
4.01 23:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
5.01 23:00
Челси – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 15 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

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Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 2
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