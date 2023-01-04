Де Хеа: «В «МЮ» все жаждут побед»

Голкипер «МЮ» Давид де Хеа прокомментировал победу над «Борнмутом» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Мы отлично сыграли, забили мяч со штрафного, а в начале второго тайма контролировали игру. Правда, после второго мяча у них был опасные атаки, но мне удалось спасти команду в самых неприятных ситуациях. Мы получили три очка, в раздевалке такое чувство, что все жаждут побед», — цитирует вратаря BBC Sport.