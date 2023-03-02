Де Дзерби может заменить Поттера в «Челси»
«Челси» ищет подходящую замену главному тренеру Грэму Поттеру, который может быть уволен в ближайшее время.
По данным Football Insider, лондонский клуб хочет пригласить Роберто Де Дзерби на пост главного тренера. В специалисте также заинтересованы «Тоттенхэм» и «Милан». Де Дзерби на данный момент возглавляет «Брайтон».
Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года, покинув «Брайтон», которым руководил с 2019 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|25
|19
|3
|3
|56-23
|60
|
2
|Ман. Сити
|25
|17
|4
|4
|64-25
|55
|
3
|МЮ
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|
4
|Тоттенхэм
|25
|14
|3
|8
|46-35
|45
|
5
|Ньюкасл
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|
6
|Фулхэм
|25
|11
|6
|8
|36-31
|39
|
7
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|40-28
|39
|
8
|Брайтон
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|
9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
10
|Челси
|24
|8
|7
|9
|23-25
|31
|
11
|Астон Вилла
|24
|9
|4
|11
|30-38
|31
|
12
|Кр. Пэлас
|24
|6
|9
|9
|21-31
|27
|
13
|Нот. Форест
|24
|6
|7
|11
|18-42
|25
|
14
|Лестер
|24
|7
|3
|14
|36-42
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|25
|6
|6
|13
|18-35
|24
|
16
|Вест Хэм
|24
|6
|5
|13
|23-29
|23
|
17
|Лидс
|24
|5
|7
|12
|29-39
|22
|
18
|Эвертон
|25
|5
|6
|14
|17-36
|21
|
19
|Борнмут
|24
|5
|6
|13
|22-48
|21
|
20
|Саутгемптон
|24
|5
|3
|16
|19-41
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.02
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|1 : 1
|25.02
|15:30
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|25.02
|18:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 2
|25.02
|18:00
|
Лидс – Саутгемптон
|1 : 0
|25.02
|18:00
|
Лестер – Арсенал
|0 : 1
|25.02
|18:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|4 : 0
|25.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|1 : 4
|25.02
|22:45
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|0 : 0
|26.02
|16:30
|
Тоттенхэм – Челси
|2 : 0
|5.04
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|18
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|23
|1
|6
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|22
|1
|4
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