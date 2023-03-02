Де Дзерби может заменить Поттера в «Челси»

«Челси» ищет подходящую замену главному тренеру Грэму Поттеру, который может быть уволен в ближайшее время.

По данным Football Insider, лондонский клуб хочет пригласить Роберто Де Дзерби на пост главного тренера. В специалисте также заинтересованы «Тоттенхэм» и «Милан». Де Дзерби на данный момент возглавляет «Брайтон».

Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года, покинув «Брайтон», которым руководил с 2019 года.