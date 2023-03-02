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Тренер «Эвертона» — о поражении от «Арсенала»: «Они не могли сломить нас 40 минут»

Главный тренер «Эвертона» Дайч оценил игру команды в матче с «Арсеналом»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал крупное поражение команды от «Арсенала» (0:4) в матче АПЛ.

«Сорок минут и гол из ничего. Я не принимаю решения засчитать второй гол, после которого игра ускользнула от нас. Когда ведешь 2:0, у тебя больше свободы действий.

«Арсенал» отлично играл, но они не могли сломить нас в течение 40 минут. Нам от этого приятно. Во втором тайме они показали, какая они команда.

Мы не наивны. Когда я пришел в команду, я знал, что тут не все так радужно. Работы много, я это знаю», — цитирует Дайча BBC.

Лондонская команда одержала третью победу подряд и с 60 очками продолжает лидировать в АПЛ. «Эвертон» идет на 18-й строчке — 21 очко.

 

 

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Эвертон
Шон Дайч
0
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 25 19 3 3 56-23 60
2
 Ман. Сити 25 17 4 4 64-25 55
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 25 14 3 8 46-35 45
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
7
 Ливерпуль 24 11 6 7 40-28 39
8
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 24 8 7 9 23-25 31
11
 Астон Вилла 24 9 4 11 30-38 31
12
 Кр. Пэлас 24 6 9 9 21-31 27
13
 Нот. Форест 24 6 7 11 18-42 25
14
 Лестер 24 7 3 14 36-42 24
15
 Вулверхэмптон 25 6 6 13 18-35 24
16
 Вест Хэм 24 6 5 13 23-29 23
17
 Лидс 24 5 7 12 29-39 22
18
 Эвертон 25 5 6 14 17-36 21
19
 Борнмут 24 5 6 13 22-48 21
20
 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18
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Фулхэм – Вулверхэмптон
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Ньюкасл – Брайтон
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25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 2
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 0
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 0 : 1
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 4 : 0
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
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