Де Брейне рассказал, когда вернется на поле

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне рассказал о своем состоянии здоровья.

32-летний футболист был травмирован в матче первого тура АПЛ против «Бернли». Бльгиец не сможет помочь команде Хосепа Гвардиолы до окончания 2023 года.

«Все идет хорошо. Восстановление продолжается, мне потребуется еще какое-то время. Я вернусь вскоре после начала 2024 года», — цитирует игрока Daily Mail.

«Манчестер Сити» (29 очков) занимает второе место в АПЛ после 13 матчей.