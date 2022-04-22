Давид де Хеа оценил назначение тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера манкунианцев.

«Рад, что клуб принял такое решение, теперь у нас есть неопределенность. Все знают, что тен Хаг сделал в «Аяксе»: клуб почти дошел до финала Лиги чемпионов, выигрывал титулы и развивал молодых игроков. Поэтому я в восторге.

Команды тен Хага играют в хороший футбол. Мы рады его назначению, но теперь надо сосредоточиться на последних играх этого сезона, чтобы побороться за топ-4 в АПЛ», — цитирует де Хеа официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

21 апреля стало известно о назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Соглашение тренера с клубом вступит в силу по окончании нынешнего сезона и будет рассчитано до 2025 года.