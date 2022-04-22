Нападающий Мохамед Салах прокомментировал свое будущее в «Ливерпуле»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал свое будущее в английском клубе.

«Буду ли я подписывать новый контракт? Думаю, да. Но если они хотят, чтобы я ушел, это другое дело! У меня остался один год. Думаю, фанаты знают, чего я хочу, контракт — это не только про деньги. Я не волнуюсь, не позволяю себе беспокоиться о чем-то. Сезон еще не закончился, главное закончить его как можно лучше», — цитирует Салаха FourFourTwo.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за «Ливерпуль» в 42 матчах во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 12 голевых передач. Контракт 29-летнего футболиста истекает в 2023 году.