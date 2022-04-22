Руководство «МЮ» отклонило просьбу тен Хага вернуть в тренерский штаб Макларена

Руководство «Манчестер Юнайтед» отклонило просьбу Эрика тен Хаг вернуть в тренерский штаб Стива Макларена, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, 52-летний голландец попросил вернуть в тренерский штаб Макларена, который работал в клубе с 1999 по 2001 год, но получил отказ.

Макларен был помощником Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Также специалист возглавлял «Мидлсбро», «Дерби Каунти» и «Твенте», который в сезоне-2008/09 выиграл чемпионат Нидерландов. Отметим, что в штабе англичанина тогда работал тен Хаг.

21 апреля «МЮ» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с голландцем рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.