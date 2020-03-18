Далот считает, что Фернандеш станет легендой «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился мнением о партнере по команде и соотечественнике Бруну Фернандеше. В фервале он был признан лучшим игроком АПЛ.

— Фернандеш — первоклассный парень, первоклассный игрок, — цитирует Далота Sky Sports. — Он станет легендой здесь, не сомневайтесь. Бруну невероятен, и, конечно, может стать еще лучше. Многому научится в этом клубе и будет приносить большую пользу.

Фернандеш был капитаном в «Спортинге», к своим 25 годам накопил значительный опыт, поиграв в Италии и Португалии. Его ждет большое будущее.