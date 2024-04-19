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Сегодня, 15:00

Чемпионат Англии: расписание и результаты матчей

Опубликовано расписание 34-го тура чемпионата Англии сезона 2023/2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эрлинг Холанн, игрок ФК «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

Матчи 34-го тура АПЛ сезона-2023/24 пройдут 20 и 21 апреля. Часть игр будет доиграна 14 и 15 мая. Следить за ключевыми событиями игр чемпионата Англии можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ». Публикуем расписание 34-го тура английской премьер-лиги. Время начала — московское.

Чемпионат Англии: расписание и результаты матчей 34-го тура

20 апреля. 17:00. «Лутон» — «Брентфорд»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
20 апр, 17:00. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
Брентфорд

20 апреля. 17:00. «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
20 апр, 17:00. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
Брентфорд

20 апреля. 21:30. «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
20 апр, 21:30. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
Арсенал

21 апреля. 15:30. «Эвертон» — «Ноттингем Форест»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
21 апр, 15:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Ноттингем Форест

21 апреля. 17:00. «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
21 апр, 17:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Вест Хэм

21 апреля. 17:00. «Астон Вилла» — «Борнмут»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
21 апр, 17:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Борнмут

21 апреля. 18:30 «Фулхэм» — «Ливерпуль»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
21 апр, 15:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Ноттингем Форест

14 мая. 22:00. «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
14 мая, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

15 мая. 21:45. «Брайтон» — «Челси»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
15 мая, 21:45. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Челси

15 мая. 22:00. «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
15 мая, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
0
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«Манчестер Сити» намерен подписать Мусиалу летом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 22 7 3 76-32 73
2
 Арсенал 32 22 5 5 75-26 71
3
 Ливерпуль 32 21 8 3 72-31 71
4
 Астон Вилла 33 19 6 8 68-49 63
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 Ньюкасл 32 15 5 12 69-52 50
7
 МЮ 32 15 5 12 47-48 50
8
 Вест Хэм 33 13 9 11 52-58 48
9
 Челси 31 13 8 10 61-52 47
10
 Брайтон 32 11 11 10 52-50 44
11
 Вулверхэмптон 32 12 7 13 46-51 43
12
 Фулхэм 33 12 6 15 49-51 42
13
 Борнмут 32 11 9 12 47-57 42
14
 Кр. Пэлас 32 8 9 15 37-54 33
15
 Брентфорд 33 8 8 17 47-58 32
16
 Эвертон 32 9 8 15 32-48 29
17
 Нот. Форест 33 7 9 17 42-58 26
18
 Лутон Таун 33 6 7 20 46-70 25
19
 Бернли 33 4 8 21 33-68 20
20
 Шеффилд Юн. 32 3 7 22 30-84 16
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.04 17:00
Лутон Таун – Брентфорд
 - : -
20.04 17:00
Шеффилд Юн. – Бернли
 - : -
20.04 21:30
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
21.04 15:30
Эвертон – Нот. Форест
 - : -
21.04 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 - : -
21.04 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 - : -
21.04 18:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
14.05 22:00
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 21:45
Брайтон – Челси
 - : -
15.05 22:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 19
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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