«Манчестер Сити» намерен подписать Мусиалу летом

«Манчестер Сити» собирается предпринять попытку подписать полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу в летнее трансферное окно, сообщает The Guardian.

По информации источника, главный тренер горожан Хосеп Гвардиола хочет видеть больше атакующих полузащитников в команде.

При этом «Бавария» не намерена расставаться с 21-летним игроком и может запросить большую сумму за него.

Мусиала в 2019 году стал игроком академии «Баварии», а в 2020-м дебютировал за основную команду мюнхенского клуба. В текущем сезоне полузащитник провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 12 голами и 7 результативными передачами.