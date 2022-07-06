«Челси» купит Стерлинга у «Манчестер Сити» за 45 миллионов евро

«Челси» заплатит за нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга 45 миллионов фунтов, сообщает The Independent.

По информации источника, еще 10 миллионов за 27-летнего англичанина «горожане» могут получить в качестве бонусов.

Отмечается, что лондонский клуб разбирается с последними деталями трансфера.

При этом нападающий полностью доволен предложенными условиями и готовится вместе с «синими» отправится в предсезонное турне в США.

В прошедшем сезоне Стерлинг забил 17 мячей и отдал девять результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.