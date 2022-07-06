«Вест Хэм» продлил контракт с Фабьянски по схеме «1+1»

«Вест Хэм» объявил о продлении контракта с вратарем Лукашем Фабьянски.

Новое соглашение с 37-летним поляком действует до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год.

Фабьянски выступает за «Вест Хэм» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 голкипер пропустил 50 голов в 38 матчах за команду, отыграв 9 встреч на ноль.