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Сегодня, 14:37

«Вест Хэм» продлил контракт с Фабьянски по схеме «1+1»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вест Хэм» объявил о продлении контракта с вратарем Лукашем Фабьянски.

Новое соглашение с 37-летним поляком действует до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год.

Фабьянски выступает за «Вест Хэм» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 голкипер пропустил 50 голов в 38 матчах за команду, отыграв 9 встреч на ноль.

Источник: https://www.whufc.com/news/lukasz-fabianski-signs-contract-extension-west-ham-united
Лукаш Фабьянски
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
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