«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Дибалой

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с агентами бывшего нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает журналист Анджело Манджанте в Twitter.

Напомним, что летом 28-летний аргентинец покинул туринский клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в «Интер».

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач в 39 матчах за «старую синьору» во всех турнирах.