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Сегодня, 16:37

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Дибалой

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с агентами бывшего нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает журналист Анджело Манджанте в Twitter.

Напомним, что летом 28-летний аргентинец покинул туринский клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в «Интер».

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач в 39 матчах за «старую синьору» во всех турнирах.

Пауло Дибала
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
серия А
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