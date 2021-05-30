«Челси» вскоре продлит контракт с Тиагу Силвой

Центральный защитник Тиагу Силва, чей контракт с «Челси» истекает летом этого года, продолжит и дальше выступать за лондонский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Руководство «синих» вскоре объявит о продлении соглашения с 36-летним бразильцем. Все условия будущей сделки были согласованы еще несколько недель назад.

В текущем сезоне бразилец провел за «Челси» 34 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча.

В финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0) Тиагу Силва получил травму был заменен еще в первом тайме.