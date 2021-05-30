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Джака прокомментировал слухи об интересе «Ромы»

17:05
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака высказался об интересе к нему со стороны «Ромы», которую возглавляет Жозе Моуринью.

«Конечно, я в курсе слухов, но сейчас сосредоточен на сборной. С «Арсеналом» у меня два года по контракту. Если придет время поговорить о трансфере, я буду готов.

Если честно, я не слышал, что говорил на этот счет Моуринью. Но такой интерес вызывает чувство гордости. Все знают Моуринью, знают, чего он добился. Он знает, как завоевывать трофеи", — цитирует Джаку Blick.

В сезоне-2020/21 Джака провел 45 матчей за «Арсенал», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.blick.ch/sport/fussball/em/xhaka-zu-roma-geruechten-mourinho-weiss-wie-man-titel-holt-id16557595.html

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