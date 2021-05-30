Кайл Уолкер обратился к болельщикам после поражениях от «Челси» в финале Лиги чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:1).

«Вчера мы сделали все, чтобы наши болельщики гордились нами. Жаль, что этого было недостаточно, чтобы привезти трофей домой. Мы вернемся сильнее, спасибо за вашу поддержку», — написал Уолкер на своей странице в Twitter.

We gave everything last night to make our fans proud and I'm sorry it wasn't enough to bring the trophy home for you.



We will be back stronger.

Thanks for all your support.

? #mancity @mancity pic.twitter.com/wmKnh1ogp0 — Kyle Walker (@kylewalker2) May 30, 2021

В финале Лиги чемпионов «Сити» проиграл «Челси» (0:1). Лондонский клуб стал чемпионом во второй раз в итории.