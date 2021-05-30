Кайл Уолкер обратился к болельщикам после поражениях от «Челси» в финале Лиги чемпионов
16:12
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:1).
«Вчера мы сделали все, чтобы наши болельщики гордились нами. Жаль, что этого было недостаточно, чтобы привезти трофей домой. Мы вернемся сильнее, спасибо за вашу поддержку», — написал Уолкер на своей странице в Twitter.
В финале Лиги чемпионов «Сити» проиграл «Челси» (0:1). Лондонский клуб стал чемпионом во второй раз в итории.
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