«Челси» входит в число претендентов на Левандовски. Жена поляка не хочет переезжать в Лондон

«Челси» входит в число претендентов на Левандовски

«Челси» входит в число претендентов на нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, утверждает Bild.

Лондонский клуб является для него запасным вариантом на случай, если трансфер в «Барселону» сорвется. Ранее сообщалось также об интересе к форварду со стороны «ПСЖ».

Отмечается, что жена игрока выступает против перехода Роберта в «Челси». Она не хочет переезжать в Лондон.

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до середины 2023 года. Руководство клуба всячески отказывалось отпускать 33-летнего нападающего: в Мюнхене требуют, чтобы нападающий полностью отработал контракт.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах.