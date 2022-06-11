«Ньюкасл» интересуется голкипером «ПСЖ» Ареола

Голкипер «ПСЖ» Альфонс Ареола попал в сферу интересов «Ньюкасла», сообщает RMC Sport.

Прошлый сезон 29-летний футболист провел на правах аренды в «Вест Хэме». В арендном соглашении «молотобойцами» прописана опция выкупа за 13 миллионов евро, однако лондонский клуб не готов платить такие деньги.

Альфонс Ареола в прошедшем сезоне АПЛ пропустил 15 голов в 18 матчах за команду, 8 раз отыграв на ноль.