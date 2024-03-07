Хендерсон — об уходе из «Ливерпуля»: «Это было лучшим решением, чтобы освежить обстановку в клубе»

Полузащитник «Аякса» Джордан Хендерсон поделился воспоминаниями о своем уходе из «Ливерпуля». По его мнению, это было правильное решение.

«Я думаю, что это было подходящее время для меня как игрока, а также для них как команды и клуба, хотя в тот момент было очень больно. Я был очень эмоционален. Сейчас, оглядываясь назад на тот период времени, легко могу увидеть, что это было правильное решение, принятое тренером и клубом. Это было лучшее решение, чтобы освежить обстановку», — заявил футболист.

Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2023 год. Вместе с красными он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.

В январе 33-летний Хендерсон расторг контракт с «Аль-Иттифаком» и перешел в «Аякс».