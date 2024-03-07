Реднапп: «Я бы хотел увидеть, как Джеррард руководит «Ливерпулем»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп хочет, чтобы Стивен Джеррард возглавил «Ливерпуль» после ухода Юргена Клоппа.

«Я назову кандидата и люди подумают, что я не в себе, но я бы назначил Стивена Джеррарда. У него есть страсть к игре, и я часто слушал его речи и всегда думал, что он будет выдающимся специалистом. Я бы хотел увидеть, как он руководит «Ливерпулем», — приводит слова Реднаппа Liverpool Echo.

В январе этого года Клопп объявил о том, что он покинет «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24.

С июля 2023 года Джеррард возглавляет «Аль-Иттифак». Кроме клуба из Саудовской Аравии английский специалист руководил «Рейнджерс» и «Астон Виллой».