«Челси» может купить у «Манчестер Сити» Стерлинга и Аке

«Челси» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Натану Аке, сообщает The Telegraph.

По информации источника, владелец и исполняющий обязанности спортивного директора лондонского клуба Тодд Бели начал переговоры с «Манчестер Сити» о покупке нападающего Рахима Стерлинга.

Отмечается, что клубы также обсуждают трансфер 27-летнего нидерландца, в услугах которого был заинтересован главный тренер «Челси» Томас Тухель во время работы в дортмундской «Боруссии».

Тухель считает, что защитник идеален для игры слева в тройке защитников и помог бы команде компенсировать потерю защитников Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

В прошедшем сезоне Аке принял участие в 27 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.