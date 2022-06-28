«Челси» может купить у «Манчестер Сити» Стерлинга и Аке
«Челси» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Натану Аке, сообщает The Telegraph.
По информации источника, владелец и исполняющий обязанности спортивного директора лондонского клуба Тодд Бели начал переговоры с «Манчестер Сити» о покупке нападающего Рахима Стерлинга.
Отмечается, что клубы также обсуждают трансфер 27-летнего нидерландца, в услугах которого был заинтересован главный тренер «Челси» Томас Тухель во время работы в дортмундской «Боруссии».
Тухель считает, что защитник идеален для игры слева в тройке защитников и помог бы команде компенсировать потерю защитников Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.
В прошедшем сезоне Аке принял участие в 27 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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|0-0
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13
|Брентфорд
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|0
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|0-0
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14
|Астон Вилла
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|0-0
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15
|Саутгемптон
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
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|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
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|0
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|0-0
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18
|Фулхэм
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|0-0
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19
|Борнмут
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|0-0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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