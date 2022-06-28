«Челси» включился в борьбу за Марко Асенсио

«Челси» интересуется футболистом «Реала» Марко Асенсио, сообщает Sport.es.

По данным источника, лондонский клуб включился в борьбу за 26-летнего испанца с «Миланом», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

В сезоне-2021/22 Асенсио забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за «Реал».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро, его контракт с «Королевским клубом» действует до конца июня 2023 года.