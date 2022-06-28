Эриксен рассматривает предложение от «Лестера»

Датский полузащитник Кристиан Эриксен рассматривает предложение о контракте от английского клуба.

Sky Sports со ссылкой на The Times информирует, что 30-летний футболист раздумывает над предложением от «Лестера».

Ранее сообщалось, что полузащитник выбирает между «Брентфордом», который хочет продлить соглашение с Эриксеном, и между «МЮ».

Полузащитник выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на его счету один гол и три результативные передачи в 10 матчах за команду. 30 июня 2022 года он получит статус свободного агента.