Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» отказался платить 100 миллионов евро за нападающего «Аякса»

«Манчестер Юнайтед» готов отказаться от покупки нападающего «Аякса» Антони, утверждает Sky Sports.

Клуб из Амстердама потребовал за 22-летнего футболиста 100 миллионов евро, что в «МЮ» посчитали слишком завышенной ценой. «МЮ» может вернуться к кандидатуре бразильца, только если «Аякс» существенно понизит финансовые требования.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Антони сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач.