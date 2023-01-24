«Челси» предложит 30-40 миллионов евро за 19-летнего защитника «Лиона» Гюсто

«Челси» всерьез заинтересован в подписании защитника «Лиона» Мало Гюсто, сообщает Foot Mercato. По данным источника, лондонцы предложат за 19-летнего француза 30-40 миллионов евро.

Отмечается, что «Лион» отказал «Челси» ранее, когда предложение составляло 20 миллионов евро.

Контракт Гюсто с клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В этом сезоне защитник провел за «Лион» 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.