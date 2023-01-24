Эллардайс входит в число претендентов на пост главного тренера «Эвертона»

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может в ближайшее время возглавить «Эвертон», сообщает журналист Сэми Мокбел в социальных сетях.

Английский специалист уже возглавлял ливерпульскую команду с 2017 по 2018 год. Последним клубом в тренерской карьере Эллардайса был «Вест Бромвич», который он покинул в 2021 году.

Ранее одним из претендентов на вакантный пост назывался аргентинский тренер Марсело Бьелса.

В понедельник, 23 января, ливерпульская команда уволила с поста главного тренера Фрэнка Лэмпарда, 44?летний специалист возглавлял «Эвертон» с января 2022 года.