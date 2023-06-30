«Челси» предложил новый контракт защитнику Колвиллу

«Челси» предложил защитнику Леви Колвиллу подписать новый контракт, сообщает The Evening Standard.

По данным источника, 20-летний футболист, который провел прошлый сезон на правах аренды в «Брайтоне», хочет провести переговоры с Маурисио Почеттино, прежде чем принять решение о своем будущем. У «Челси» достаточно защитников, поэтому игрок хочет получить гарантии, прежде чем примет предложение.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» готов заплатить 47 миллионов евро за Колвилла.

В сезоне-2022/23 он провел 17 матчей в АПЛ, отметившись двумя голевыми передачами. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.