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Сегодня, 17:05

«Челси» предложил новый контракт защитнику Колвиллу

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» предложил защитнику Леви Колвиллу подписать новый контракт, сообщает The Evening Standard.

По данным источника, 20-летний футболист, который провел прошлый сезон на правах аренды в «Брайтоне», хочет провести переговоры с Маурисио Почеттино, прежде чем принять решение о своем будущем. У «Челси» достаточно защитников, поэтому игрок хочет получить гарантии, прежде чем примет предложение.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» готов заплатить 47 миллионов евро за Колвилла.

В сезоне-2022/23 он провел 17 матчей в АПЛ, отметившись двумя голевыми передачами. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

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