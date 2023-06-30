Бенитес хочет подписать в «Сельту» Регилона

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон может продолжить карьеру в «Сельте», сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, в услугах 26-летнего испанца заинтересован лично новый главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес.

В сезоне-2022/23 Регилон выступал на правах аренды за «Атлетико». Он провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.