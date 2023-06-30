Невилл — о Давиде де Хеа: «Сейчас нужны изменения в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл высказался о продлении контракта с голкипером «Манчестер Юнайтед» Давидом де Хеа.

«Самая сложная позиция в английском футболе — вратарь «Манчестер Юнайтед». Они всегда находятся под пристальным вниманием. Это самая трудная позиция. Чтобы выигрывать титулы, у вас должен быть вратарь мирового класса, и Манчестер Юнайтед нужны сейчас изменения», — приводит слова Невилла Sportskeeda.

Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года. За это время голкипер провел 545 матчей, в которых пропустил 590 голов.

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагает голкиперу контракт с существенным понижением зарплаты.