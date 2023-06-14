«Челси» отказался продавать Маунта в «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов фунтов

«Челси» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику Мэйсону Маунту, сообщает журналист Daily Telegraph Мэтт Лоу.

Как утверждает источник, «красные дьяволы» хотели подписать 24-летнего англичанина за 40 миллионов фунтов, но получили отказ. «Челси» рассчитывает получить за игрока сумму, большую предложенной.

Маунт — воспитанник «Челси», в сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.