Балотелли обратился к Холанну: «Брат от другой мамы»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Марио Балотелли обратился к форварду «горожан» Эрлину Холанну.

Итальянец выложил в соцсетях совместное фото с норвежцем после финала Лиги чемпионов и подписал его фразой: «Брат от другой матери».

Холанн отреагировал на это словом «Легенда».

Балотелли выступал за «Манчестер Сити» с августа 2010 года по январь 2013 года, на его счету 30 голов и 7 результативных передач в 80 матчах за команду.

Холанн играет за «Манчестер Сити» с июля 2022 года, он забил 52 гола и сделал 9 результативных передач в 53 играх за «горожан».