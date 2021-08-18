«Челси» отдаст Эмерсона «Лиону» в аренду
22:53
Защитник Эмерсон покинет «Челси». Игрок перейдет в «Лион» на правах аренды до конца сезона. У французской команды не будет права выкупа футболиста, утверждает L'Equipe.
Клубы договорились о трансфере, и, несмотря на необходимость согласовать некоторые детали, переход может состояться уже в четверг, 19 августа. Тренер «Лиона» Петер Бос хотел бы, чтобы Эмерсон принял участие уже в матче с «Клермоном» 22 августа.
В минувшем сезоне Эмерсон принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.
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