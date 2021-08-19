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Вернер поблагодарил фанатов за поддержку

02:39
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Нападающий «Челси» Тимо Вернер обратился к болельщикам. В среду, 18 августа, состоялась открытая тренировка «синих».

Во время одной из пауз в тренировке, ведущий мероприятия подошел к болельщикам и дал микрофон. Один из фанатов заявил на весь стадион: «Давайте сделаем все правильно — вышвырнем Вернера из клуба».

«Спасибо за всю любовь и поддержку, которые я получил сегодня, фанаты «синих»! Действительно ценю это», — написал в Twitter Вернер после мероприятия.

Напомним, Вернер перешел в «Челси» в 2020 году из «Лейпцига» за 53 миллиона евро. Нынешний контракт 25-летнего немца рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне Вернер сыграл в 53 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

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