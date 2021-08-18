«Челси» продлил контракт с полузащитником Кенеди и отдал его в аренду «Фламенго»
21:28
«Челси» отдал в аренду полузащитника Кенеди. Ближайший сезон 25-летний бразилец проведет на родине, во «Фламенго», сообщает сайт лондонского клуба.
Отметим, что прежде «синие» продлили контракт с хавбеком. По информации журналиста Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до 2023 года.
В сезоне-2020/21 Кенеди выступал за испанскую «Гранаду» на правах аренды, на его счету 8 голов и 6 результативных передач в 44 матчах за команду. Бразилец перешел в «Челси» из «Флуминенсе» летом 2015 года.
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