«Челси» продлил контракт с полузащитником Кенеди и отдал его в аренду «Фламенго»

«Челси» отдал в аренду полузащитника Кенеди. Ближайший сезон 25-летний бразилец проведет на родине, во «Фламенго», сообщает сайт лондонского клуба.

Kenedy extends his contract and heads out on loan.



Wishing him all the best for the season. ?? — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 18, 2021

Отметим, что прежде «синие» продлили контракт с хавбеком. По информации журналиста Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до 2023 года.

В сезоне-2020/21 Кенеди выступал за испанскую «Гранаду» на правах аренды, на его счету 8 голов и 6 результативных передач в 44 матчах за команду. Бразилец перешел в «Челси» из «Флуминенсе» летом 2015 года.