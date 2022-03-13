«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Лидса» Филлипсом

«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Лидса» Келвином Филлипсом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «сороки» готовы сделать крупное предложение по 26-летнему англичанину в летнее трансферное окно и побороться за футболиста с «Астон Виллой».

В сезоне-2021/22 Филлипс провел 15 матчей за «Лидс», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.