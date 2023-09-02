«Челси» на своем стадионе примет «Ноттингем Форест» в рамках 4-го тура чемпионата Англии 2 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). Начало — 17.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Тим Робинсон (Англия).

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Легальной трансляции в России не будет. Прямой эфир можно посмотреть на официальных сайтах букмекерских контор после прохождения процедуры регистрации. Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Челси» — «Ноттингем Форест» в прямом эфире можно будет бесплатно в соцсети ВКонтакте. Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

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