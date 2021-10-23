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«Челси» разгромил «Норвич», забив семь безответных мячей

16:22
23 октября. Лондон. &quot;Челси&quot; - &quot;Норвич&quot; - 7:0. Футболисты &quot;Челси&quot; празднуют забитый мяч. Фото AFP
23 октября. Лондон. &amp;quot;Челси&amp;quot; - &amp;quot;Норвич&amp;quot; - 7:0. Футболисты &amp;quot;Челси&amp;quot; празднуют забитый мяч. Фото AFP
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«Челси» обыграл «Норвич» в матче 9-го тура чемпионата Англии. Встреча состоялась в Лондоне и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 7:0.

Хет-трик в составе победителей оформил полузащитник Мэйсон Маунт. Также у «Челси» отличились Каллум Хадсон-Одои, Рис Джеймс и Бен Чилуэлл. Еще один мяч футболисты «Норвича» забили в собственные ворота — автогол на счету Максимилиана Ааронса.

У «Челси» 22 очка и первая строчка в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» — 20-е место и два балла.

Чемпионат Англии. Премьер-лига 

9-й тур 

«Челси» — «Норвич» — 7:0 (3:0)

Голы: Маунт, 8 (1:0). Хадсон-Одои, 18 (2:0). Джеймс, 42 (3:0). Чилуэлл, 57 (4:0). Ааронс, 62 — в свои ворота (5:0). Маунт, 85 — с пенальти (6:0). Маунт, 90+1 (7:0). 

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Рюдигер, Чилуэлл, Джеймс, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Хаверц (Баркли, 70), Маунт, Чалоба, Хадсон-Одои (Зиеш, 70).

«Норвич»: Крул, Хэнли, Гибсон, Яннулис (Уильямс, 46), Ааронс, Озан Кабак, Маклин, Ле Мелу (Рашица, 46), Норманн, Пукки, Саджент (Омобамиделе, 69).

Предупреждения: Ле Мелу, 45. Гибсон, 55. Норманн, 83. 

Удаление: Гибсон, 65. 

Судья: Мэдли (Англия).

23 октября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

Челси — Норвич

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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