«Челси» разгромил «Норвич», забив семь безответных мячей
«Челси» обыграл «Норвич» в матче 9-го тура чемпионата Англии. Встреча состоялась в Лондоне и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 7:0.
Хет-трик в составе победителей оформил полузащитник Мэйсон Маунт. Также у «Челси» отличились Каллум Хадсон-Одои, Рис Джеймс и Бен Чилуэлл. Еще один мяч футболисты «Норвича» забили в собственные ворота — автогол на счету Максимилиана Ааронса.
У «Челси» 22 очка и первая строчка в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» — 20-е место и два балла.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
9-й тур
«Челси» — «Норвич» — 7:0 (3:0)
Голы: Маунт, 8 (1:0). Хадсон-Одои, 18 (2:0). Джеймс, 42 (3:0). Чилуэлл, 57 (4:0). Ааронс, 62 — в свои ворота (5:0). Маунт, 85 — с пенальти (6:0). Маунт, 90+1 (7:0).
«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Рюдигер, Чилуэлл, Джеймс, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Хаверц (Баркли, 70), Маунт, Чалоба, Хадсон-Одои (Зиеш, 70).
«Норвич»: Крул, Хэнли, Гибсон, Яннулис (Уильямс, 46), Ааронс, Озан Кабак, Маклин, Ле Мелу (Рашица, 46), Норманн, Пукки, Саджент (Омобамиделе, 69).
Предупреждения: Ле Мелу, 45. Гибсон, 55. Норманн, 83.
Удаление: Гибсон, 65.
Судья: Мэдли (Англия).
23 октября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
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