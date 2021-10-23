Клопп поделился ожиданиями от матча «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче 9-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».
«Все знают, что в футболе может произойти все что угодно. Это «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — очень крупная игра.
Думаю, что «Манчестер Юнайтед» недоволен своими последними результатами. Но мы знаем, что они всегда, находясь в любой форме, могут сделать что-то невероятное. Мы уже видели подобное.
Мы же попробуем сфокусироваться на себе. Конечно, узнаем результат позже", — приводит слова Клоппа The Sun.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 24 октября. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/TheSunFootball/status/1451803575257022465?s=20
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