Клопп поделился ожиданиями от матча «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче 9-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Все знают, что в футболе может произойти все что угодно. Это «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — очень крупная игра.

Думаю, что «Манчестер Юнайтед» недоволен своими последними результатами. Но мы знаем, что они всегда, находясь в любой форме, могут сделать что-то невероятное. Мы уже видели подобное.

Мы же попробуем сфокусироваться на себе. Конечно, узнаем результат позже", — приводит слова Клоппа The Sun.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 24 октября. Начало встречи — в 18:30 по московскому времени.