«Челси» не продаст Кепу из-за коронавируса

Кепа Аррисабалага останется в «Челси», сообщает Daily Mail.

По информации источника, уход 25-летнего испанца маловероятен, поскольку все клубы столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Аррисабалаги в 32 миллиона евро. Испанец провел за «Челси» 33 матча (8 — на ноль) в сезоне-2019/20 и пропустил 43 мяча. В феврале 2020 года главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард 5 матчей подряд оставлял Кепу на скамейке запасных, после чего в СМИ начала появляться информация о конфликте между специалистом и вратарем.