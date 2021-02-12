Защитник «Лестера» Джастин порвал переднюю крестообразную связку
Защитник «Лестера» Джеймс Джастин в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Брайтоном» (1:0) получил травму передней крестообразной связки колена, сообщает официальный сайт клуба.
На 75-й минуте игры главный тренер «лис» Брэндон Роджерс заменил 22-летнего футболиста. Как показало МРТ, англичанин порвал переднюю крестообразную связку. Напомним, что недавно другой правый защитник «Лестера», Рикардо Перейра, восстановился точно от такой же травмы.
Джастин пришел в клуб в 2019 году. В этом сезоне он второй по проведенным минутам в «Лестере» (после полузащитника Юри Тилеманса). На счету защитника 31 матч, 3 гола и 1 голевая передача во всех турнирах.
Full-back James Justin has sustained an anterior cruciate ligament injury and is expected to spend a lengthy spell on the sidelines.— Leicester City (@LCFC) February 12, 2021
We're with you, @JamesJustin98 ?
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