"Челси" нацелился на Махреза

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку, утверждает The Telegraph. В подписании контракта с хавбеком заинтересован "Челси". Лондонцы следят за ситуацией вокруг возможного перехода 26-летнего алжирца.

Ранее Махрез заявил о своем желании сменить клуб. Сообщалось, что также за футболиста готовы побороться "Арсенал", "Барселона" и "Монако". В минувшем сезоне полузащитник провел в составе "лис" 48 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 9 голевых передач.