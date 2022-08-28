«Челси» может объявить о трансфере защитника «Лестера» Фофана 29 августа
Защитник «Лестера» Уэсли Фофана в воскресенье, 28 августа, пройдет медицинский осмотр в Лондоне перед переходом в «Челси», сообщает L'Equipe.
По информации источника, лондонский клуб может объявить о трансфере 21-летнего француза в понедельник, 29 августа.
Отмечается, что «аристократы» заплатят за защитника примерно 70 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне Фофана принял участие в двух матчах за «Лестер» в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ман. Сити
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
3
|Брайтон
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|
4
|Лидс
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
5
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
6
|Челси
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|
7
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|
9
|Ливерпуль
|4
|1
|2
|1
|13-5
|5
|
10
|Ньюкасл
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
11
|Брентфорд
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
12
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
13
|Кр. Пэлас
|4
|1
|1
|2
|6-8
|4
|
14
|Саутгемптон
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
15
|Борнмут
|4
|1
|0
|3
|2-16
|3
|
16
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
17
|Эвертон
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
19
|Лестер
|4
|0
|1
|3
|6-10
|1
|
20
|Вест Хэм
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.08
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|0 : 1
|27.08
|17:00
|
Брентфорд – Эвертон
|1 : 1
|27.08
|17:00
|
Брайтон – Лидс
|1 : 0
|27.08
|17:00
|
Челси – Лестер
|2 : 1
|27.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|9 : 0
|27.08
|17:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
|4 : 2
|27.08
|19:30
|
Арсенал – Фулхэм
|2 : 1
|28.08
|16:00
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|28.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|28.08
|18:30
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Морено Родриго
Лидс
|4
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|4
|П
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|3
|0
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|4
|0
|0
Новости