«Челси» может объявить о трансфере защитника «Лестера» Фофана 29 августа

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана в воскресенье, 28 августа, пройдет медицинский осмотр в Лондоне перед переходом в «Челси», сообщает L'Equipe.

По информации источника, лондонский клуб может объявить о трансфере 21-летнего француза в понедельник, 29 августа.

Отмечается, что «аристократы» заплатят за защитника примерно 70 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Фофана принял участие в двух матчах за «Лестер» в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.