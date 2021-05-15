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«Челси» — «Лестер»: стартовые составы команд на финал Кубка Англии

18:52
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Стали известны стартовые составы команд на финальный матч Кубка Англии между «Челси» и «Лестером».

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиагу Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте, Жоржинью, Алонсо, Зиех, Вернер, Маунт.

«Лестер»: Шмайхель, Кастань, Сеюнджю, Эванс, Фофана, Томас, Ндиди, Тилеманс, Перес, Ихеаначо, Варди.

Матч начнется в 19.15 по московскому времени.

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