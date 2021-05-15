Стали известны стартовые составы команд на финальный матч Кубка Англии между «Челси» и «Лестером».

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиагу Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте, Жоржинью, Алонсо, Зиех, Вернер, Маунт.

«Лестер»: Шмайхель, Кастань, Сеюнджю, Эванс, Фофана, Томас, Ндиди, Тилеманс, Перес, Ихеаначо, Варди.

Матч начнется в 19.15 по московскому времени.